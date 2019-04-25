Юные воронежские исполнители победили на престижных конкурсах

СЕГОДНЯ 20:28 2019-04-25T20:28:51+03:00

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Юные воронежские таланты снова громко заявили о себе на престижных смотрах.

Восьмиклассница Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Арина Рабенкова, которая учится по классу кларнета, победила в сольной номинации IV Международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия», который прошел в Череповце. В творческом соревновании приняли участие около 700 молодых исполнителей из разных регионов России, которые показали, чего добились, в номинациях «Сольное исполнительство», «Ансамбль» и «Оркестр». Их мастерство оценивало жюри, в состав которого входили известные отечественные и зарубежные музыканты.

Параллельно на XVIII Молодежных дельфийских играх России в Ростовской области отличилась юная певица из Ольховатского района. Александра Дегтярева исполнила русские народные песни «Ах ты, степь широкая», «Чернобровый, черноокий», «Марьюшка» и завоевала золотую медаль в номинации «Сольное народное пение» среди участников 14-18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU