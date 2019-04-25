Валерий Гергиев снова привезет в Воронеж Пасхальный фестиваль
10 мая в столицу Черноземья снова приедет фирменный поезд Московского Пасхального фестиваля. За годы своего существования форум стал одним из самых ожидаемых событий в культурной жизни не только страны, но и Воронежа.
В этом году фестиваль стартует 27 апреля и проедет по городам России по 12 мая. И он будет посвящен не только Году театра: 18-й сезон Московского Пасхального фестиваля пройдет под знаком 175-летия Николая Римского-Корсакова и 180-летия Модеста Мусоргского. Сочинения этих величайших российских композиторов симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева сыграют в Москве и в регионах страны.
Музыканты выступят 10 мая в 11.00 в Воронежском концертном зале.
ИСТОЧНИК KP.RU