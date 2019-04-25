2019-04-25T18:57:43+03:00
Общество

В ночь на Пасху в Воронеже перекроют улицу Освобождения Труда

Ограничения введут в связи с богослужением
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на Пасху на 7 часов перекроют движение по улице Освобождения Труда и участку улицы Крестьянской - от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Батуринская. Ограничения вводятся с 22.00 27 апреля до 5.00 28 апреля в связи с проведением богослужения в праздник Светлого Христова Воскресения. В это время также нельзя будет парковаться на указанных участках, сообщили в мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24