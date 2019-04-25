В ночь на Пасху в Воронеже перекроют улицу Освобождения Труда

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-25T18:57:43+03:00

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В ночь на Пасху на 7 часов перекроют движение по улице Освобождения Труда и участку улицы Крестьянской - от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Батуринская. Ограничения вводятся с 22.00 27 апреля до 5.00 28 апреля в связи с проведением богослужения в праздник Светлого Христова Воскресения. В это время также нельзя будет парковаться на указанных участках, сообщили в мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU