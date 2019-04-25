Волонтеров поразила доступность воронежского транспорта для инвалидов

СЕГОДНЯ 18:30 2019-04-25T18:30:29+03:00

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В конце прошлой недели воронежские активисты социального проекта «1+1» вместе с городским управлением транспорта вышли на проверку общественного транспорта. Осматривали техническую исправность пандусов у низкопольных автобусов и отзывчивость водителей при посадке пассажиров на инвалидных колясках. Как рассказали активисты, результаты проверки их поразили.

- Практически все автобусы находились в исправном состоянии и водители с готовностью оказывали помощь.

Напомним, в прошлом году 20 ноября ребята впервые исследовали воронежский общественный транспорт на доступность. Пандусы не работали, водители закрывали двери перед людьми на колясках и уезжали, предлагали пассажирам подождать другой автобус. Кто-то даже говорил, что пандус примерз или ключ, которым его можно открыть, утерян. Из 100% проверенных автобусов тогда работали только 30-40%. Подробнее о прошлогоднем проверке можно почитать в нашем репортаже.

- Мы верим, что совместными усилиями мы сможем добиться больших результатов и сделать Воронеж доступным для людей с инвалидностью, - говорят активисты.

По словам Константина Халтурина, одного из участников проекта «1+1» для улучшения доступности в городе, в первую очередь, нужно решить вопрос со съездами с тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU