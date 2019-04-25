В особой экономической зоне под Воронежем могут построить завод по производству сока за 5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 18:30 2019-04-25T18:31:49+03:00

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Резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» под Воронежем может стать предприятие «Спартан», которое специализируется на переработке яблок.

Компания предлагает построить на территории ОЭЗ современный высокотехнологичный завод по производству на основе местного сырья детского питания - фруктово-овощных соков и пюре. Предприятие в рамках политики импортозамещения намерено выпускать конкурентоспособную продукцию европейского качества в соответствии с нормами безопасности и требованиями госстандартов, сообщил гендиректор Игорь Григорьев. Инвесторы намерены вложить в проект порядка 5 млрд рублей. Для строительства необходим земельный участок не менее 5 га с возможностью дальнейшего расширения.

Губернатор Александр Гусев поручил специалистам проработать варианты разметки земельных участков ОЭЗ для предоставления под строительство завода.

Компания «Спартан» собирается в этом году увеличить объем переработки с 300 до 1000 тонн яблок в сутки. Годовой объем производства концентрированного яблочного сока увеличится с 3 000 тонн до 12 000. Ассортимент будет расширен за счет производства сока прямого отжима.

ИСТОЧНИК KP.RU