11 дней воронежцы не смогут парковаться у "Утюжка"
Ограничение введут из-за проведения праздничных мероприятий
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На 11 дней запретят парковку машин у «Утюжка» (пр.Революции, 58).Ограничение вводят из-за подготовки культурно-массовых мероприятий, посвящённых празднованию Дня весны и труда и Дня Победы. Нельзя парковаться будет с 6.00 30 апреля до 23.00 10 мая, сообщили в мэрии Воронежа.
Напомним, 1 мая по проспекту Революции пройдет первомайское шествие, о других мероприятиях читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU