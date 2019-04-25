11 дней воронежцы не смогут парковаться у "Утюжка"

СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-25T17:46:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На 11 дней запретят парковку машин у «Утюжка» (пр.Революции, 58).Ограничение вводят из-за подготовки культурно-массовых мероприятий, посвящённых празднованию Дня весны и труда и Дня Победы. Нельзя парковаться будет с 6.00 30 апреля до 23.00 10 мая, сообщили в мэрии Воронежа.

Напомним, 1 мая по проспекту Революции пройдет первомайское шествие, о других мероприятиях читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU