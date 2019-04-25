2019-04-25T17:26:00+03:00
Общество

С 30 апреля в Воронежской области вводят особый противопожарный режим

Нарушителей будут штрафовать
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Шашлыки нельзя жарить даже на даче.Шашлыки нельзя жарить даже на даче.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

С 30 апреля в Воронежской области по традиции введут особый противопожарный режим, который призван минимизировать риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров. С этой даты в хвойные леса (за исключением дорог общего пользования) запрещается въезжать машинам, кроме автомобилей спецслужб. Запрещено разводить костры не только в лесах, а также в городах и деревнях, на дачах, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.

Во время особого противопожарного режима традиционные места отдыха, примыкающие к лесам и расположенные в лесопарковой зоне, будут патрулировать сотрудники Государственной противопожарной службы, Главного управления МВД России по Воронежской области, лесничеств, добровольных противопожарных формирований.

Нарушителей будут штрафовать: 2 000 до 4 000 рублей - частных лиц, от 15 000 до 30 000 рублей - должностных лиц, от 400 000 до 500 000 рублей - юридических лиц.

Увидев дым пожара, сразу звоните 101 или 112, не надо думать, что уже кто-то позвонил, отмечают в ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
11 дней воронежцы не смогут парковаться у "Утюжка"
Под Воронежем юноша приревновал взрослого мужчину к своей девушке и зверски избил его
Воронежские автомобилисты устроят флешмоб к 9 Мая
В Воронежской области за час нашли похитителя "Стелса"
Пасха и Первомай в Воронеже - 2019: где можно безопасно пожарить шашлык
В Воронеже прокуроры наказали чиновников за нарушения при переселении граждан из аварийного жилья
В Воронежской области условный срок получил полицейский, выбивавший сведения из свидетеля
Воронежцам рассказали, где можно легально отдохнуть в пожароопасный период
В Воронеже до конца мая будут ремонтировать дорогу на Остужева
Воронежцам мешают спать грузовики, ссыпающие ночью асфальтовый срез
В 2018 году в Воронежской области продали товаров на 552 млрд рублей
«Город, в котором много строительных кранов – живой город»
1 Мая в Воронеже пройдет праздничное шествие и откроется парковый сезон
В Центральном парке Воронежа дети закидали утку камнями
В Воронеже уходят в прошлое времена, когда дома строились без школ и садиков
В Воронежской области полицейского осудили за методы допроса
Воронеж вошел в десятку лучших городов по качеству жизни
Студенты Воронежского художественного училища дополняют «Книгу памяти» новыми именами
Мэрия Воронежа погасила долги «Воронежтеплосети» перед банками
Доходы губернатора Воронежской области и его жены в 2018 году упали
В Воронежской области нашли останки летчиков упавшего самолета
Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Мордовией» на почти пустом стадионе чемпионата мира
627 тысяч рублей стоил воронежской девушке телефонный звонок
В Воронеже на Хользунова сгорел магазин
В Воронеже девушка наказала водителя за неправильную парковку