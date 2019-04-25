С 30 апреля в Воронежской области вводят особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-25T17:26:00+03:00

Шашлыки нельзя жарить даже на даче. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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С 30 апреля в Воронежской области по традиции введут особый противопожарный режим, который призван минимизировать риск возникновения лесных и ландшафтных пожаров. С этой даты в хвойные леса (за исключением дорог общего пользования) запрещается въезжать машинам, кроме автомобилей спецслужб. Запрещено разводить костры не только в лесах, а также в городах и деревнях, на дачах, полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорогах.

Во время особого противопожарного режима традиционные места отдыха, примыкающие к лесам и расположенные в лесопарковой зоне, будут патрулировать сотрудники Государственной противопожарной службы, Главного управления МВД России по Воронежской области, лесничеств, добровольных противопожарных формирований.

Нарушителей будут штрафовать: 2 000 до 4 000 рублей - частных лиц, от 15 000 до 30 000 рублей - должностных лиц, от 400 000 до 500 000 рублей - юридических лиц.

Увидев дым пожара, сразу звоните 101 или 112, не надо думать, что уже кто-то позвонил, отмечают в ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU