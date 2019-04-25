2019-04-25T17:12:57+03:00
Происшествия

Под Воронежем юноша приревновал взрослого мужчину к своей девушке и зверски избил его

Дело молодого человека передали в суд
Юрий КОЗЛОВ
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Молодому жителю Семилук грозит до восьми лет тюрьмы.Молодому жителю Семилук грозит до восьми лет тюрьмы.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 18-летнего жителя Семилук.

Вечером 8 марта 2018 года в квартире на улице Транспортной Семилук собралась компания. Тогда еще 17-летний парень приревновал свою девушку к 32-летнему знакомому. И ударил старшего приятеля кулаком в лицо. А потом поступил подло: зная, что у мужчины установлен трансплантат в левой части лба недалеко от виска, туда и врезал. В результате тот получил тяжелую травму.

- На предварительном следствии подросток вину не признал, - рассказал и.о. руководителя Семилукского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Аверин. – Однако наши сотрудники собрали достаточно показаний. Вину молодого человека подтверждают показания избитого мужчины и свидетелей и заключения судебных экспертиз. По части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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