Воронежские автомобилисты устроят флешмоб к 9 Мая
Из машин составят тематическую фигуру к празднику
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Организаторы городских автофлешмобов приглашают владельцев машин присоединиться к очередной праздничной акции. Тематическую фигуру, которую составят из автомобилей, посвятят Дню Победы.
- Необходимо максимальное количество автомобилей, - сообщают устроители в сообществе «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка».
Желающих нестандартно поздравить город с праздником ждут 2 мая в 20.00 на парковке сити- парка «Град» у АЗС.
Напомним, к прошлым праздникам Победы воронежские водители выстраивали из машин танк и Вечный огонь.
ИСТОЧНИК KP.RU