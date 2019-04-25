Воронежские автомобилисты устроят флешмоб к 9 Мая

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-25T16:52:22+03:00

Из машин составят тематическую фигуру к празднику

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Организаторы городских автофлешмобов приглашают владельцев машин присоединиться к очередной праздничной акции. Тематическую фигуру, которую составят из автомобилей, посвятят Дню Победы.

- Необходимо максимальное количество автомобилей, - сообщают устроители в сообществе «Местоположение ДПС & МДПС Воронеж: Перезагрузка».

Желающих нестандартно поздравить город с праздником ждут 2 мая в 20.00 на парковке сити- парка «Град» у АЗС.

Напомним, к прошлым праздникам Победы воронежские водители выстраивали из машин танк и Вечный огонь.

ИСТОЧНИК KP.RU