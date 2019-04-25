Пасха и Первомай в Воронеже - 2019: где можно безопасно пожарить шашлык
Приближается Пасха, а за ней и майские праздники, которые большинство горожан проведут на природе. Как тут не напомнить, что разведение огня –риск возникновения пожара, особенно в пожароопасный период. Но, опыт показывает, что воронежцы хитры на выдумки и – нет-нет да промелькнет в новостях сообщение о приготовлении шашлыков в самых неожиданных местах. «Комсомолка» собрала все варианты, где отдыхающие в силу своей фантазии могут установить мангал и пожарить главное блюдо весны. И отправила вопросы в ГУ МЧС по Воронежской области для комментариев.
- Сразу оговорюсь, что по противопожарным правилам разведение открытого огня (даже в мангале или гриле) запрещено ближе 50 метров до ближайшего строения, жилого или нежилого, - так сходу «обозначил границы» Роман Баранкевич, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Воронежской области, который ответил на наши вопросы о шашлыках на природе.
А теперь – собственно вопросы и ответы. Итак, можно ли жарить шашлыки:
- Во дворе многоэтажного дома?
- Нет, если, конечно, ваш двор не голая площадка радиусом более 50 метров
- На участке частного дома или дачи?
- Да, если позволяет их размер и соблюдается основное требование безопасности – 50 метров до ближайшего строения.
- На школьной или детской площадке?
- Нет. Это детские объекты.
- В городском лесопарке до введения особого противопожарного режима?
- Нет. Разведение огня в лесах запрещено противопожарными правилами.
- На территории гаражного кооператива?
- Нет. Гаражи хоть и не жилые помещения, но на них также распространяется требование 50-метровой удаленности.
- На балконе или крыше жилого дома, например, в закрытом гриле на углях?
- С точки зрения пожарной безопасности разведение открытого огня (которое предшествует возгоранию углей) равнозначно запрещено как на открытом пространстве, так и в мангале или гриле. А тем более – на территории жилого дома!
- На катере или плоту?
-Да. Противопожарные требования этого не запрещают, но насколько это позволяют условия плавсредства – другой вопрос…
Напоминаем, что 30 апреля в Воронежской области вводится особый противопожарный режим. С этого момента и до глубокой осени разводить огонь запрещено везде: на территории населенных пунктов, в лесах и на полях.
ИСТОЧНИК KP.RU