2019-04-25T16:00:24+03:00
Общество

Пасха и Первомай в Воронеже - 2019: где можно безопасно пожарить шашлык

Спасатели ответили на наивные вопросы воронежцев о разведении костров
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Ахмадуллина Дмитрияфото Ахмадуллина ДмитрияФото: из архива «КП»
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Приближается Пасха, а за ней и майские праздники, которые большинство горожан проведут на природе. Как тут не напомнить, что разведение огня –риск возникновения пожара, особенно в пожароопасный период. Но, опыт показывает, что воронежцы хитры на выдумки и – нет-нет да промелькнет в новостях сообщение о приготовлении шашлыков в самых неожиданных местах. «Комсомолка» собрала все варианты, где отдыхающие в силу своей фантазии могут установить мангал и пожарить главное блюдо весны. И отправила вопросы в ГУ МЧС по Воронежской области для комментариев.

- Сразу оговорюсь, что по противопожарным правилам разведение открытого огня (даже в мангале или гриле) запрещено ближе 50 метров до ближайшего строения, жилого или нежилого, - так сходу «обозначил границы» Роман Баранкевич, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Воронежской области, который ответил на наши вопросы о шашлыках на природе.

А теперь – собственно вопросы и ответы. Итак, можно ли жарить шашлыки:

- Во дворе многоэтажного дома?

- Нет, если, конечно, ваш двор не голая площадка радиусом более 50 метров

- На участке частного дома или дачи?

- Да, если позволяет их размер и соблюдается основное требование безопасности – 50 метров до ближайшего строения.

- На школьной или детской площадке?

- Нет. Это детские объекты.

- В городском лесопарке до введения особого противопожарного режима?

- Нет. Разведение огня в лесах запрещено противопожарными правилами.

- На территории гаражного кооператива?

- Нет. Гаражи хоть и не жилые помещения, но на них также распространяется требование 50-метровой удаленности.

- На балконе или крыше жилого дома, например, в закрытом гриле на углях?

- С точки зрения пожарной безопасности разведение открытого огня (которое предшествует возгоранию углей) равнозначно запрещено как на открытом пространстве, так и в мангале или гриле. А тем более – на территории жилого дома!

- На катере или плоту?

-Да. Противопожарные требования этого не запрещают, но насколько это позволяют условия плавсредства – другой вопрос…

Напоминаем, что 30 апреля в Воронежской области вводится особый противопожарный режим. С этого момента и до глубокой осени разводить огонь запрещено везде: на территории населенных пунктов, в лесах и на полях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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