2019-04-25T15:25:54+03:00
Общество

В Воронеже прокуроры наказали чиновников за нарушения при переселении граждан из аварийного жилья

Надзорное ведомство обнаружило затягивание сноса халуп, где собирались бомжи и устраивали пожары
Ярослав ИВАНОВ
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Прокуратура Воронежа наказала заместителя руководителя городского управления жилищных отношений за нарушение законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

- Наши сотрудники выявили случаи бездействия администрации города в решении вопроса о сносе ранее расселенных аварийных домов, в которых зачастую случались возгорания, собирались бомжи. Кроме того, допускались нарушения закона и при проведении закупочных процедур для выполнения данных работ. Были нарушения Жилищного кодекса РФ в отношении некоторых собственников при проведении процедуры изъятия жилых помещений. Допускались отдельные нарушения при рассмотрении обращений граждан, проживающих в аварийных домах, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Прокурор города потребовал от мэра Воронежа устранить нарушения жилищного законодательства. В результате, снесены шесть аварийных домов, к дисциплинарной ответственности привлекли замруководителя профильного управления.

- Управление жилищных отношений прилагает максимум усилий для своевременного выполнения мероприятий по сносу расселенных жилых домов. К сожалению, в ряде случаев возникают объективные сложности, препятствующие скорейшему выполнению этой работы. В частности, по отдельным домам на торги по определению подрядчика на выполнение сноса не вышли потенциальные участники, в других случаях снос был затруднен наличием в домах помещений, относящихся к федеральной собственности, что потребовало продолжительной юридической работы, кроме того, по некоторым домам велись судебные разбирательства по изъятию нежилых помещений у собственника. В прошлом году было снесено 30 расселенных домов, в этом году приняты исчерпывающие меры по сносу еще пяти зданий. Все аспекты, на которые обратило внимание надзорное ведомство, были изучены, учтены, спланированы мероприятия по устранению нарушений, - рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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