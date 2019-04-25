В Воронеже прокуроры наказали чиновников за нарушения при переселении граждан из аварийного жилья
Прокуратура Воронежа наказала заместителя руководителя городского управления жилищных отношений за нарушение законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.
- Наши сотрудники выявили случаи бездействия администрации города в решении вопроса о сносе ранее расселенных аварийных домов, в которых зачастую случались возгорания, собирались бомжи. Кроме того, допускались нарушения закона и при проведении закупочных процедур для выполнения данных работ. Были нарушения Жилищного кодекса РФ в отношении некоторых собственников при проведении процедуры изъятия жилых помещений. Допускались отдельные нарушения при рассмотрении обращений граждан, проживающих в аварийных домах, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - Прокурор города потребовал от мэра Воронежа устранить нарушения жилищного законодательства. В результате, снесены шесть аварийных домов, к дисциплинарной ответственности привлекли замруководителя профильного управления.
- Управление жилищных отношений прилагает максимум усилий для своевременного выполнения мероприятий по сносу расселенных жилых домов. К сожалению, в ряде случаев возникают объективные сложности, препятствующие скорейшему выполнению этой работы. В частности, по отдельным домам на торги по определению подрядчика на выполнение сноса не вышли потенциальные участники, в других случаях снос был затруднен наличием в домах помещений, относящихся к федеральной собственности, что потребовало продолжительной юридической работы, кроме того, по некоторым домам велись судебные разбирательства по изъятию нежилых помещений у собственника. В прошлом году было снесено 30 расселенных домов, в этом году приняты исчерпывающие меры по сносу еще пяти зданий. Все аспекты, на которые обратило внимание надзорное ведомство, были изучены, учтены, спланированы мероприятия по устранению нарушений, - рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU