В Воронежской области условный срок получил полицейский, выбивавший сведения из свидетеля

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-25T15:06:44+03:00

Три года он не сможет занимать должности в правоохранительных органах

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В Панинском районе осудили начальника отделения уголовного розыска за превышение полномочий и нарушение неприкосновенности жилища.

Инцидент произошел ночью 3 февраля 2018 года. Полицию вызвали в панинскую райбольницу: к ним обратился 37-летний местный житель с порезаной щекой. Он сказал, что рану ему нанесли в поселке Тойда. Полицейские приехали в поселок, где начальник отделения угрозыска узнал, кто был очевидцем ранения потерпевшего, вломился к 24-летнему свидетелю в дом и избил его. Избиения свидетеля продолжались и дальше по пути к дому пострадавшего и к дому подозреваемого.

Полицейского осудили на три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU