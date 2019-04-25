Воронежцам рассказали, где можно легально отдохнуть в пожароопасный период

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-25T14:29:00+03:00

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В Воронежской области начался пожароопасный период. "Комсомолка" выяснила, какие ограничения вводятся для жителей в это время? Правила пожарной безопасности запрещают в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. Недопустимо также бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, а также стекло, способное как линза под ярким солнцем вызвать пожар.

Дополнительным распоряжением местной администрации может быть ограничено посещение лесных массивов людьми и въезд машин.

- В связи с неблагоприятным прогнозом погоды и увеличением класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды на территории Воронежской области с 30 апреля вводится особый противопожарный режим, - рассказали в управлении лесного хозяйства области. - В период его действия запрещается въезд в хвойные леса (за исключением дорог общего пользования) автомобильного транспорта. Также запрещается разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередачи, на железных и автомобильных дорогах.

Ежегодно управление лесхоза формирует список мест кратковременного отдыха граждан. Его можно найти на сайтах управления лесного хозяйства области и портале правительства Воронежской области:

http://docs.cntd.ru/document/469708973

http://pravo.govvrn.ru/?q=node/232

http://pravo.govvrn.ru/les_hos?page=9

Однако, эти места нельзя использовать для длительного пребывания (например, палаточного лагеря) и тем более – для разведения костров. Здесь также действуют свои правила: для остановки необходимо выбрать место вблизи водоема и подальше от хвойных лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU