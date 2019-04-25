В Воронеже до конца мая будут ремонтировать дорогу на Остужева

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-25T14:18:08+03:00

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С 25 апреля возможны пробки на Остужева в районе ж/д путей. Мэрия Воронежа предупреждает горожан, что до 31 мая на этих участках будут ремонтировать парапетное ограждение и исправлять повреждения деформационных швов.

Сначала ограничат движение по одной крайней правой полосе путепровода на улице Остужева, затем - по другой. Примите к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU