2019-04-25T14:18:08+03:00
Общество

В Воронеже до конца мая будут ремонтировать дорогу на Остужева

Ремонт коснется участков через ж/д пути
Ярослав ИВАНОВ
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схема с сайта мэрии Воронежасхема с сайта мэрии Воронежа
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С 25 апреля возможны пробки на Остужева в районе ж/д путей. Мэрия Воронежа предупреждает горожан, что до 31 мая на этих участках будут ремонтировать парапетное ограждение и исправлять повреждения деформационных швов.

Сначала ограничат движение по одной крайней правой полосе путепровода на улице Остужева, затем - по другой. Примите к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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