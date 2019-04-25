2019-04-25T14:08:12+03:00
Общество

Воронежцам мешают спать грузовики, ссыпающие ночью асфальтовый срез

«Мы вздрагиваем от внезапных ударов, напоминающих выстрелы» [видео]
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жители дома №6в с началом сезона дорожных работ потеряли сон. И все потому, что окна многоэтажки выходят на виадук, расположенный у парка «Динамо». Как раз под путепроводом находится специализированная площадка Центрального района, которую используют для складирования песко-соляной смеси зимой и асфальтового среза, получаемого в ходе ремонта дорог, - летом.

- Всю ночь здесь разгружаются машины, - рассказал Дмитрий Кузнецов, житель дома. – В момент, когда опрокидывается кузов грузовика, раздается резкий звук, напоминающий выстрел. Настолько громкий, что мы вздрагиваем и не можем спать.

В качестве доказательства читатель прислал нам видео, снятое, по его словам, в 1.30 ночи.

Мы попросили прокомментировать ситуацию в управе Центрального района.

- Мы знакомы с этой проблемой, но радикально решить ее пока невозможно, - рассказали нам в управе. – Это единственная площадка, которая выделена нам для складирования среза.

Все, что нам пообещали сделать чиновники, это, по возможности, скорректировать работу грузовиков, перенеся ее на более ранние часы. Хотя, это проблематично, учитывая то обстоятельство, что для удобства тех же горожан, основные работы по ремонту дорог проводятся именно ночью.

Ночной шум в Березовой роще Воронежа.Видео: Дмитрий Кузнецов

ИСТОЧНИК KP.RU

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