В 2018 году в Воронежской области продали товаров на 552 млрд рублей
Причем про
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
Воронежцы стали больше потреблять. За 2018 год жители региона купили на 1,3 процента больше продуктов (включая напитки и сигареты) и на 6,7 процента больше промышленных товаров. А в целом оборот розничной торговли в Воронежской области составил 552,3 млрд рублей (на 4,3 процента больше, чем за 2017 год), такие цифры привел Воронежстат. Продуктов продали жителям региона на 229,1 млрд рублей, непродовольственных товаров - на 323,2 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU