2019-04-25T14:03:37+03:00
Общество

В 2018 году в Воронежской области продали товаров на 552 млрд рублей

Причем про
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежцы стали больше потреблять. За 2018 год жители региона купили на 1,3 процента больше продуктов (включая напитки и сигареты) и на 6,7 процента больше промышленных товаров. А в целом оборот розничной торговли в Воронежской области составил 552,3 млрд рублей (на 4,3 процента больше, чем за 2017 год), такие цифры привел Воронежстат. Продуктов продали жителям региона на 229,1 млрд рублей, непродовольственных товаров - на 323,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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