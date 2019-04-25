1 Мая в Воронеже пройдет праздничное шествие и откроется парковый сезон

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-25T13:10:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На майские праздники воронежцев ждет насыщенная программа. В 10 утра в День Весны и Труда по проспекту Революции пройдет праздничное шествие.

1 мая также стартует парковый сезон, и множество мероприятий пройдет в парках и скверах города. В Центральном парке в 10 утра откроется кофейный фестиваль. В парке шинников на праздник ждут в 15.00, в сквере «У озера» - в 16.00, в «Роще Сердце» - в 17.00. Концерты и развлекательные программы пройдут в течение дня в клубах и у торговых центров.

С 1 по 5 мая в Воронеже пройдет 20-й Всероссийского фестиваля японской анимации. Костюмированное шествие-карнавал аниме-персонажей состоится 5 мая в 16.30, полную программу аниме-форума читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU