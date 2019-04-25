2019-04-25T13:03:16+03:00
Общество

В Центральном парке Воронежа дети закидали утку камнями

Птица сначала пострадала от охотников, потом - от ребятишек
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Пострадавшая кряква. Фото: "Сердце леса".Пострадавшая кряква. Фото: "Сердце леса".
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Представители общественной организации "Сердце Леса" отловили в Центральном парке дикую утку. Кряква сначала пострадала от охотников, а потом - от детей, которые закидали ее камнями.

- Эта утка - подсадная (использовалась как приманка во время охоты - прим.), о чем говорит леска, уже основательно впившаяся в ногу. Также у нее подрезаны маховые перья, - говорят в организации "Сердце леса". - Торговцы, стоящие напротив пруда. видели, как дети закидывали утку камнями. Сразу хочется спросить: куда смотрят родители таких ребятишек?

Птице предстоит серьезное лечение. Если оно пройдет успешно, утку выпустят.

Отметим, что утки стали одной из примет Центрального парка ("Динамо"). Зимой туда слетелись десятки птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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