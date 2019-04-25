В Воронежской области полицейского осудили за методы допроса
"Превышение должностных полномочий", "нарушение неприкосновенности жилища", - по этим статьям проходил не кто-нибудь, а начальник отделения уголовного розыска отдела МВД по Панинскому району.
Как рассказывают в СУ СКР по Воронежской области, ночью 3 февраля прошлого года в дежурную часть поступило сообщение из районной больницы: туда поступил 37-летний мужчина с резаной раной щеки. Полицейские выехали в поселок Тойда, откуда привезли пострадавшего.
Следователи сообщают, что начальник отделения угрозыска, который был в составе группы, отыскал свидетеля нападения - 24-летнего парня. Полицейский незаконно проник к нему в дом и потащил на место преступления, а также к дому возможного преступника, при этом "применяя насилие".
В суде полицейскому дали три года условно. Кроме того, он три года не сможет работать в органах правопорядка.
ИСТОЧНИК KP.RU