2019-04-25T12:35:48+03:00
Происшествия

В Воронежской области полицейского осудили за методы допроса

Он ворвался в дом свидетеля и потащил его на место преступления
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

"Превышение должностных полномочий", "нарушение неприкосновенности жилища", - по этим статьям проходил не кто-нибудь, а начальник отделения уголовного розыска отдела МВД по Панинскому району.

Как рассказывают в СУ СКР по Воронежской области, ночью 3 февраля прошлого года в дежурную часть поступило сообщение из районной больницы: туда поступил 37-летний мужчина с резаной раной щеки. Полицейские выехали в поселок Тойда, откуда привезли пострадавшего.

Следователи сообщают, что начальник отделения угрозыска, который был в составе группы, отыскал свидетеля нападения - 24-летнего парня. Полицейский незаконно проник к нему в дом и потащил на место преступления, а также к дому возможного преступника, при этом "применяя насилие".

В суде полицейскому дали три года условно. Кроме того, он три года не сможет работать в органах правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1 Мая в Воронеже пройдет праздничное шествие и откроется парковый сезон
В Центральном парке Воронежа дети закидали утку камнями
В Воронеже уходят в прошлое времена, когда дома строились без школ и садиков
Воронеж вошел в десятку лучших городов по качеству жизни
Студенты Воронежского художественного училища дополняют «Книгу памяти» новыми именами
Мэрия Воронежа погасила долги «Воронежтеплосети» перед банками
Доходы губернатора Воронежской области и его жены в 2018 году упали
В Воронежской области нашли останки летчиков упавшего самолета
Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Мордовией» на почти пустом стадионе чемпионата мира
627 тысяч рублей стоил воронежской девушке телефонный звонок
В Воронеже на Хользунова сгорел магазин
В Воронеже девушка наказала водителя за неправильную парковку