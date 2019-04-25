Студенты Воронежского художественного училища дополняют «Книгу памяти» новыми именами

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-25T12:01:07+03:00

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Более 15 тысяч бойцов покоятся в братской могиле на Чижовском плацдарме в Ленинском районе Воронежа. Часть из них (более 4000) известна, но большинство – безымянны. Однако, все послевоенные годы не прекращалась поисковая работа по установлению имен всех героев войны. На стелах и в книге появлялись новые имена.

- Благодаря совместной работе органов власти, музейных работников, военных комиссариатов и общественности, стали известны имена еще порядка двух тысяч погибших бойцов, при этом 663 из них уже выверены по первичным документам и заносятся в Книгу вечной памяти, - рассказали в управе Ленинского района.

Волонтеры в лице студентов Воронежского художественного училища вручную делают запись в книге особыми чернилами, которые позволят на много лет увековечить память о защитниках Воронежа.

Как рассказала преподаватель училища – заслуженный деятель искусств Воронежской области Ольга Сивоконь, студентам предстояла нелегкая задача. И дело не только в большом объеме, но и в специфике нанесения надписей.

- Пришлось очень тщательно подбирать чернила и средства нанесения. Ведь сама бумага, из которой выполнена книга уже раритет и требует очень бережного обращения. При этом студенты должны сохранить стиль написания данных. И у них нет права на ошибку, - подчеркнула Ольга Александровна.

Эту важную и кропотливую работу планируется завершить ко Дню Победы и 8 мая на мемориальном комплексе Чижовский плацдарм состоится торжественная передача книги в зал памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU