Доходы губернатора Воронежской области и его жены в 2018 году упали

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-25T12:11:07+03:00

Александр и Валентина Гусева перед широкой публикой появляются редко. И только по важным поводам - к примеру, на выборах. Фото: с портала правительства Воронежской области.

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Губернатор Александр Гусев заполнил декларацию о доходах за 2018 год.

По сравнению с годовым заработком в его бытность временно исполняющим обязанности губернатора в 2017 году глава региона, как ни странно, получил даже чуть поменьше денег – 4 736 208 рублей против 4,86 миллионов. Меньше доход в 2018 году был и жены губернатора Валентины Гусевой – 802 271 рубль (в 2017-м было 926 тысяч).

А вот что касается недвижимости и машин, то здесь все у четы Гусевых без изменений. В собственности губернатора по-прежнему находится треть квартиры площадью 76,1 кв. м., квартира на 114,2 кв. м., нежилое помещение - 81,4 кв. м., 1/6 доли земельного участка (694 кв.м.), часть общего коридора (24/100 от 28 кв. м.). Также у Александра Гусева есть автомобиль Лексус LX 570, три прицепа и квадроцикл. В пользовании у губернатора находятся жилой дом площадью 165,2 кв. м., баня (180 кв. м.) и два земельных участка по 1500 кв. метров.

У Валентины Гусевой в собственности два земельных участка площадью по 1500 кв. м., жилой дом - 165,2 кв.м., баня - 180 кв. м., треть квартиры площадью 76,1 кв. метров. У жены губернатора также есть автомобиль БМВ Х3. В пользовании у Валентины Гусевой находятся квартира площадью 114,2 кв.м. и нежилое помещение площадью 81,4 кв.метров.

Имуществом за границей супруги Гусевы за прошедший год так и не обзавелись.

ИСТОЧНИК KP.RU