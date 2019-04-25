2019-04-25T13:06:56+03:00
Общество

В Воронежской области нашли останки летчиков упавшего самолета

Они погибли в Каменском районе во время Великой Отечественной войны [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Вещи погибших летчиков.Вещи погибших летчиков.Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.
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В среду, 24 апреля, волонтеры поискового объединения «Дон» нашли рядом с центральным стадионом поселка Каменка захоронение времен Великой Отечественной войны. В нем нашли останки трех летчиков. Предположительно, это Артем Тарасович Заварза (1915 г. р., старший лейтенант), Михаил Тимофеевич Рябов (1920 г.р., воентехник 2-го ранга) и Иван Алексеевич Терновский (1918 г.р., лейтенант). Среди останков нашли фрагменты летного шлемафона, парашютной системы, пряжку офицерского ремня образца 1935 года и гимнастерочную петлицу офицерского состава.

По архивным данным, возле села Пилипы Каменского района попал в авиакатастрофу самолет 21 декабря 1941 года. Погибших летчиков похоронили в Каменке, однако место захоронения после войны найти не смогли. Получилось это сделать только сейчас.

Также волонтеры «Дона» вместе с коллегами из Ульяновской и Московской областей нашли еще три захоронения. В них обнаружили останки 39 человек и солдатский медальон (записки при нем не нашли). Останки принадлежат советским воинам, погибшим в период оккупации Каменского района с 6 июля 1942-го по 17 января 1943 года в немецком концлагере «Дулаг-191», и солдатам-освободителям. Поисково-эксгумационные работы только начали. Они будут идти до 5 мая.

Раскопки продолжат до 5 мая. Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.

Раскопки продолжат до 5 мая.Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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