Воронежский «Факел» сыграл вничью с «Мордовией» на почти пустом стадионе чемпионата мира

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-25T10:59:29+03:00

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Матч в Саранске лишний раз показал, что стадион, который там построили к чемпионату мира, никому не нужен. За игрой наблюдали всего 2621 зритель. Зачем апатичной к футболу Мордовии такая классная арена вместимостью 44 тысячи, остается только догадываться. Напомним, на мировом форуме Саранск прославился только тем, что немилосердно задрал цены для приезжих болельщиков.

«Мордовия», еще не так давно игравшая в Премьер-лиге, и небезуспешно под руководством нынешнего рулевого «Локомотива» Юрия Семина, сейчас в упадке. В матче «Факел», тоже сейчас бесконечно далекий от идеала, опасных моментов создал больше. Но реализовал только один – Олейников на 31 минуте хорошо поймал мяч на ногу и врезал по нему как следует – 1:0. Во втором тайме Руслан Мухаметшин воспользовался оплошностью обороны «Факела» и расстрелял ворота метров с трех – 1:1.

«Факел» после этой игры по-прежнему 15-й. Очков у него поровну (37) с калининградской «Балтикой», занимающей 16 место, с которого уже начинается вылет во вторую лигу. Следующий матч «Факел» проведет на Пасху. 28 апреля в Воронеже он сразится с «Тюменью». Сибирский клуб лишь с 22 очками уже простился с ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU