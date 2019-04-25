627 тысяч рублей стоил воронежской девушке телефонный звонок

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-25T10:45:26+03:00

Человек, который набрал ее номер, оказался мошенником

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Четыре факта мошенничества зафиксировали за вчерашний день в ГУ МВД по Воронежской области. Общий ущерб составил более 750 тысяч рублей. 627 из них были списаны с одного счета. Жертвой стала 26-летняя девушка из Северного микрорайона.

Схема достаточно распространенная. Девушке позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил: "Прямо сейчас с вашего счета происходит несанкционированное списание. Сообщите мне код безопасности с обратной стороны карты, и я его остановлю". Когда девушка продиктовала ему персональные данные, то потеряла все сбережения: мошенник получил доступ к ее счету.

Преступника ищут. В полиции напоминают, что обо всех подобных фактах нужно сразу же сообщать. Это ускорит розыск злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU