В Воронеже на Хользунова сгорел магазин

СЕГОДНЯ 09:19 2019-04-25T09:20:39+03:00

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Неспокойной была ночь у пожарных, которые несли дежурство в Коминтерновском районе. Ровно в полночь им поступил вызов с улицы Хользунова. Там при невыясненных обстоятельствах загорелся магазин. На место выехало сразу несколько подразделений в составе 13 человек.

Огонь потушили спустя 40 минут после вызова. Тут стало возможно осмотреть картину происшествия. В здании магазина повреждены окна, козырек, дверь и пластиковые мусорные контейнеры.

- По оперативной информации, пострадавших нет, - говорят в ГУ МЧС по Воронежской области. - Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU