В Воронеже на Хользунова сгорел магазин
С огнем боролись 13 пожарных
Фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Неспокойной была ночь у пожарных, которые несли дежурство в Коминтерновском районе. Ровно в полночь им поступил вызов с улицы Хользунова. Там при невыясненных обстоятельствах загорелся магазин. На место выехало сразу несколько подразделений в составе 13 человек.
Огонь потушили спустя 40 минут после вызова. Тут стало возможно осмотреть картину происшествия. В здании магазина повреждены окна, козырек, дверь и пластиковые мусорные контейнеры.
- По оперативной информации, пострадавших нет, - говорят в ГУ МЧС по Воронежской области. - Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU