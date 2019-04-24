2019-04-24T23:28:38+03:00
Общество

Воронежцев попросили отыскать редчайший цветок

Только срывать его ни в коем случае не надо
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Слева - прострел луговой, справа - прострел раскрытый. Фото заповедника.Слева - прострел луговой, справа - прострел раскрытый. Фото заповедника.
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В Воронежском заповеднике попросили помочь в поисках новых мест произрастания редкого вида, включенного в Красную книгу России и Воронежской области, - прострела лугового. Обычно его можно встретить в сосновых лесах, на опушках, полянах и степных участках; на песчаной почве или известняках.

- Прострел луговой легко перепутать с прострелом раскрытым, который еще называют сон-травой или самсончиком, - подчеркивают в заповеднике. - Основные отличия такие. Цветок у прострела лугового - на высоком цветоносе, поникающий, колокольчатый, желто-фиолетовый, желто-лиловый; у прострела раскрытого - крупный, широко раскрытый, ярко окрашенный - сине-фиолетовый, реже - лиловый. У лугового цветки раскрываются после или одновременно с развертыванием листьев; у раскрытого - до развертывания листьев.

Нашли редкое растение? Не срывайте! Сфотографируйте цветок, посчитайте число цветущих растений, а потом отправьте описание места (можно с GPS-меткой) на почту nauka@reserve.vrn.ru с пометкой «редкий вид» или в группу Воронежского заповедника в социальной сети Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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