В Воронежском заповеднике бобры и лисы наладили общение через запахи
В Воронежском заповеднике изучили, как разные животные реагируют на сигнальные метки бобров. Оказалось, к ним проявляют внимание как хищные млекопитающие, так и копытные животные.
На приметных местах - речных отмелях, кочках, выходящих из воды тропах, - бобры сооружают холмики из грязи и растений, а затем выделяют на них свое специфическое вещество - так называемую бобровую струю. Человек может почувствовать этот запах за несколько метров. Такие метки помогают бобрам ориентироваться и отрезать семейные участки.
На видеозаписи, запечатленной в Воронежском заповеднике, бобровую метку изучают косуля, лось и лиса.
- Звери обнюхивают их, а некоторые оставляют здесь свои метки, - делятся в заповеднике. Для млекопитающих химический канал получения информации (обоняние) - один из важнейших. Запаховая метка бобра может служить местом общения посредством химических сигналов.
В Воронежском заповеднике объяснили, зачем бобрам нужна струя.Источник: http://zapovednik-vrn.ru
ИСТОЧНИК KP.RU