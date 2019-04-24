В Воронежской области открывается сезон экскурсионных поездок в «Дивногорье»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-24T14:49:12+03:00

Заявки на участие в мероприятиях уже принимаются Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Для этого по субботам запускаются специальные пригородные поезда

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С 4 мая воронежцы и гости нашего региона могут принять участие в экскурсии по Свято-Успенскому Дивногорскому мужскому монастырю. Для организации перевозки пассажиров к местам проведения экскурсий по субботам будут запущены специальные пригородные поезда.

Вы познакомитесь с духовно-историческим наследием обители, храмами, в том числе с пещерным храмом, уникальными природными пейзажами, меловыми горами с нерукотворными Дивами.

Гости смогут помолиться у главной святыни монастыря – чудотворной иконы Матери Божией Сицилийской или Дивногорской, узнать о жизни монахов обители. Экскурсии проводят опытные экскурсоводы и насельники монастыря.

Кроме того, есть обзорная экскурсия «Летопись Дивногорья» – пешая экскурсия в сопровождении гида. Включает в себя рассказ о геологических и природных особенностях Дивногорья и осмотр основных достопримечательностей: пещерного комплекса в Больших Дивах с храмом Сицилийской иконы Божией Матери середины ХVII века, Маяцкого городища.

Такие экскурсионные поездки организовывают совместно ППК «Черноземье», Свято-Успенский Дивногорский монастырь и музей-заповедник «Дивногорье».

Заявки на участие в мероприятиях принимаются в рабочие дни с ПН по ПТ с 08:00 до 17:00 по телефонам: +7(473)265-16-40 (доб.606), 265-16-40 (доб.636).

ИСТОЧНИК KP.RU