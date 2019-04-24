2019-04-24T14:49:12+03:00
Общество

В Воронежской области открывается сезон экскурсионных поездок в «Дивногорье»

Для этого по субботам запускаются специальные пригородные поезда
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Заявки на участие в мероприятиях уже принимаютсяЗаявки на участие в мероприятиях уже принимаютсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

С 4 мая воронежцы и гости нашего региона могут принять участие в экскурсии по Свято-Успенскому Дивногорскому мужскому монастырю. Для организации перевозки пассажиров к местам проведения экскурсий по субботам будут запущены специальные пригородные поезда.

Вы познакомитесь с духовно-историческим наследием обители, храмами, в том числе с пещерным храмом, уникальными природными пейзажами, меловыми горами с нерукотворными Дивами.

Гости смогут помолиться у главной святыни монастыря – чудотворной иконы Матери Божией Сицилийской или Дивногорской, узнать о жизни монахов обители. Экскурсии проводят опытные экскурсоводы и насельники монастыря.

Кроме того, есть обзорная экскурсия «Летопись Дивногорья» – пешая экскурсия в сопровождении гида. Включает в себя рассказ о геологических и природных особенностях Дивногорья и осмотр основных достопримечательностей: пещерного комплекса в Больших Дивах с храмом Сицилийской иконы Божией Матери середины ХVII века, Маяцкого городища.

Такие экскурсионные поездки организовывают совместно ППК «Черноземье», Свято-Успенский Дивногорский монастырь и музей-заповедник «Дивногорье».

Заявки на участие в мероприятиях принимаются в рабочие дни с ПН по ПТ с 08:00 до 17:00 по телефонам: +7(473)265-16-40 (доб.606), 265-16-40 (доб.636).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр: «Мы оплатили долги «Воронежтеплосети» на 925 миллионов рублей»
Александр Лапин представит в Воронеже новую книгу
Имя воронежского футбольного судьи дали башкирскому мусорному полигону
В Воронеже 20-летний угонщик разбил машину об столбы и решил ее сжечь
В Воронежской области девушка получила условный срок за то, что хотела передать зэку-изменщику мобильники
На опаснейшем воронежском перекрестке начали установку нового светофора
В самом старом жилом доме Воронежа заколачивают окна
В Воронеже депутаты сделали полноправными руководителя городского ЖКХ и главу Коминтерновского района
В июле в Воронеже начнутся ремонтные работы на виадуке на улице 9 Января
В Воронеже на перекрестке вырубился светофор
Воронежский зоозащитник принес гроб к стенам прокуратуры
Подросток угнал у родителей машину, чтобы вместе с другом обворовать дом в Воронежской области