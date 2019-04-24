2019-04-24T14:39:26+03:00
Общество

В Воронеже депутаты сделали полноправными руководителя городского ЖКХ и главу Коминтерновского района

Дмитрий Соломаха и Юрий Бавыкин трудились в качестве и.о. с ноября 2018 года
Яков СТРОГОВ
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Дмитрий Соломаха.Дмитрий Соломаха.Фото: предоставлено мэрией Воронежа.
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В среду, 24 апреля, на заседании городской думы депутаты утвердили кандидатуры руководителя управления ЖКХ администрации Воронежа Дмитрия Соломахи и главы управы Коминтерновского района Юрия Бавыкина. Одобрение всех слуг народа чиновникам получить не удалось. За обоих проголосовал 21 депутат, против - 5.

41-летний Дмитрий Соломаха родился в Воронеже. В его активе аж три высших образования - в 1998 году он закончил Московскую государственную академию физической культуры, в 2001 г. получил диплом Воронежского экономико-правового института по специальности «юрист», а в 2017 г. - Белгородского государственного национального исследовательского университета.

В городской администрации Дмитрий Соломаха работает с 2001 года. Был ведущим специалистом отделов реформы ЖКХ и эксплуатации жилья, затем стал начальником отдела по эксплуатации жилья, ТСЖ и ЖСК комитета ЖКХ департамента развития городского хозяйства. В 2008 г. перешел в управу Ленинского района на должность начальника отделв взаимодействия с управляющими организациями по вопросам эксплуатации жилищного фонда. Кроме того, Соломаха работал научным сотрудником Института регионального законодательства и советником уполномоченного по правам человека в регионе.

В феврале 2014 года вернулся в мэрию. До ноября 2018-го поработал начальником отдела финансового контроля в сфере городского хозяйства управления финансово-бюджетной политики и заместителем руководителя управления жилищных отношений администрации Воронежа.

Что же касается Юрия Бавыкина, то до назначения главой управы Коминтерновского района он работал на аналогичной должности в Левобережном районе.

Юрий Бавыкин. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Юрий Бавыкин.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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