В Воронеже на перекрестке вырубился светофор
На улице Лидии Рябцевой водители и пассажиры сейчас движутся не по закону, а по понятиям [фото]
Светофор обещали починить до конца рабочего дня.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В среду, 24 апреля, на перекрестке Московского проспекта и на улице Лидии Рябцевой, вышел из строя светофор. Водители и пассажиры вынуждены сейчас ехать и идти как бог на душу положит. Пока большой пробки и несчастных случаев вроде бы удается избежать.
- Заявка о неработающем светофоре поступила в 13.10, - рассказали в специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) Воронежа. – Сейчас специалисты (на весь город у нас две бригады) работают на другом объекте. Как только закончат, сразу поедут на улицу Лидии Рябцевой. К концу рабочего дня светофор должны починить.
ИСТОЧНИК KP.RU