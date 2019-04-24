2019-04-24T13:55:10+03:00
Общество

В Воронеже на перекрестке вырубился светофор

На улице Лидии Рябцевой водители и пассажиры сейчас движутся не по закону, а по понятиям [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Светофор обещали починить до конца рабочего дня.Светофор обещали починить до конца рабочего дня.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В среду, 24 апреля, на перекрестке Московского проспекта и на улице Лидии Рябцевой, вышел из строя светофор. Водители и пассажиры вынуждены сейчас ехать и идти как бог на душу положит. Пока большой пробки и несчастных случаев вроде бы удается избежать.

- Заявка о неработающем светофоре поступила в 13.10, - рассказали в специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) Воронежа. – Сейчас специалисты (на весь город у нас две бригады) работают на другом объекте. Как только закончат, сразу поедут на улицу Лидии Рябцевой. К концу рабочего дня светофор должны починить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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