Воронежский зоозащитник принес гроб к стенам прокуратуры

СЕГОДНЯ 13:38 2019-04-24T13:38:08+03:00

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Воронежский зоозащитник Юрий Шамарин, основатель приюта «Дора», вновь решил провести революционную акцию. 23 апреля он провел одиночный пикет у стен прокуратуры с плакатом: «Позор прокуратуре за бездействие». Но не этим Юрий Шамарин шокировал прохожих в переулке Красноармейский.

В качестве «реквизита» или «наглядного доказательства» он принес с собой настоящий гроб, в который положил, судя по всему, плюшевую игрушку. Соответствующее фото появилось в телеграмм-канале «Светские хроники».

Как оказалось таким образом активист резко выступил простив отстрела бродячих животных. Не так давно, как раз были объявлены аукционы на отлов безнадзорных зверей.

До этого Юрий Шамарин уже выступал за то, чтобы нормально заработала служба утилизации трупов братьев наших меньших. 7 сентября ушедших в мир иной собачек быстро забрали работники комбината благоустройства. 27 октября Шамарин акцию повторил.

ИСТОЧНИК KP.RU