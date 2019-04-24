Подросток угнал у родителей машину, чтобы вместе с другом обворовать дом в Воронежской области
Ночью 15 апреля 17-летний житель Панинского района без разрешения родителей взял ключи от автомобиля «ВАЗ-21074» и поехал к своему приятелю. Конечно, никаких документов у несовершеннолетнего парня не было.
«Мамин угонщик» вместе с 20-летним товарищем приехали к дому на соседней улице в селе Новохреновое. Юноши взломали дверь и украли вещей примерно на 30 тысяч рублей. Вот только их заметил местный житель, который и позвонил в полицию.
Полицейские поймали юных воров, когда они ехали в пункт приема металлолома. В отделе полиции парни признались, что хотели поделить вырученные деньги.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU