Подросток угнал у родителей машину, чтобы вместе с другом обворовать дом в Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-24T13:20:41+03:00

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Ночью 15 апреля 17-летний житель Панинского района без разрешения родителей взял ключи от автомобиля «ВАЗ-21074» и поехал к своему приятелю. Конечно, никаких документов у несовершеннолетнего парня не было.

«Мамин угонщик» вместе с 20-летним товарищем приехали к дому на соседней улице в селе Новохреновое. Юноши взломали дверь и украли вещей примерно на 30 тысяч рублей. Вот только их заметил местный житель, который и позвонил в полицию.

Полицейские поймали юных воров, когда они ехали в пункт приема металлолома. В отделе полиции парни признались, что хотели поделить вырученные деньги.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU