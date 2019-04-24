2019-04-24T13:19:01+03:00
Общество

Мэрия: «В Воронеже живет 1 миллион 54 тысячи человек»

Это данные на начало 2019 года
Юрий КОЗЛОВ
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Население Воронежа подрастает за счет мигрантов.Население Воронежа подрастает за счет мигрантов.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В отчете городской администрации приведены данные о том, что в 2018 году в Воронеж приехали 40,7 тысячи человек. Это больше, чем в 2017-м. Тогда в столице Черноземья поселились 39 тысяч. Общий прирост населения Воронежа за 2018 год составил 6,6 процента. В итоге в столице Черноземья на начало 2019 года жили 1 миллион 54 тысячи человек.

Напомним, что статус миллионника Воронеж получил после того, как в черту города включили много деревень и сел, раньше относившихся к области. Нельзя забывать и то, что рост населения обусловлен притоком мигрантов, а не показателями рождаемости.

По естественному приросту населения, напомним, наша область плетется в хвосте общероссийского рейтинга. С 2016 по 2018 год коэффициент превышения смертей над рождениями составил 35,1, миграционный прирост (29,52) его не покрывает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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