2019-04-24T13:04:59+03:00
Общество

Воронежскую таможню возглавил полковник службы Геннадий Толочко

До этого он работал в Брянской области
Олег ИВАНОВ
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Фото: предоставлено Воронежской таможнейФото: предоставлено Воронежской таможней
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24 апреля 2019 года начальником Воронежской таможни был назначен полковник таможенной службы Геннадий Толочко. Его перевели в наш регион с должности первого заместителя начальника Брянской таможни.

Геннадий Толочко родился 14 марта 1969 года в селе Старые Халеевичи Стародубского района Брянской области. Службу в таможенных органах начал в 1993 году в должности инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 5 Брянской таможни. Прошел все ступени таможенной службы: с должности рядового инспектора до первого замначальника таможни. Имеет два высших образования.

Награжден медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За укрепление международного сотрудничества», а также нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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