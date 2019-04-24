Воронежскую таможню возглавил полковник службы Геннадий Толочко

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-24T13:04:59+03:00

До этого он работал в Брянской области

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24 апреля 2019 года начальником Воронежской таможни был назначен полковник таможенной службы Геннадий Толочко. Его перевели в наш регион с должности первого заместителя начальника Брянской таможни.

Геннадий Толочко родился 14 марта 1969 года в селе Старые Халеевичи Стародубского района Брянской области. Службу в таможенных органах начал в 1993 году в должности инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 5 Брянской таможни. Прошел все ступени таможенной службы: с должности рядового инспектора до первого замначальника таможни. Имеет два высших образования.

Награжден медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За укрепление международного сотрудничества», а также нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

ИСТОЧНИК KP.RU