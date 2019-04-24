2019-04-24T12:44:19+03:00
Происшествия

В Нововоронеже хакер получил срок за нападение на сайт курганского правительства

Год он должен подавлять в себе инстинкты компьютерного хулигана – иначе отправится за решетку
Юрий КОЗЛОВ
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Хакер действовал весьма неосторожно, поэтому был быстро схвачен.Хакер действовал весьма неосторожно, поэтому был быстро схвачен.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В среду, 24 апреля, Нововоронежский городской суд вынес приговор по уголовному делу 24-летнего местного хакера.

В суде установили, что в феврале 2018 года мужчина установил на домашний компьютер вирусную программу. В марте того же года он залез на сайт Курганской областной библиотеки им. А.К. Югова, принадлежащий местному правительству. И запустил туда вирус. Сотрудники воронежского УФСБ быстро вычислили, с какого компьютера был атакован сайт сибирской библиотеки. И задержали хакера.

На суде мужчина признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге по части 1 статьи 273 УК РФ «Использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации» он получил условный срок. В течение года у него не должно быть проблем с соблюдением закона. Иначе срок превратится в реальный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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