2019-04-24T11:40:41+03:00
Происшествия

Четыре человека госпитализировали после ужасного ДТП в Воронежской области

Виновником аварии стал пьяный водитель
Олег ИВАНОВ
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Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшегоСотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшегоФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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24 апреля в 4.15 в Борисоглебске на пересечении улиц Матросова и Аэродромная произошло ужасное ДТП. По совместительству это место - 452 км автодороги «Курск-Саратов»

33-летний местный житель на автомобиле «ВИС» ехал как раз в сторону Саратова. Мужчина был пьян и неправильно выбрал дистанцию. В итоге на регулируемом перекрестке он влетел в ехавший впереди автомобиле «Лада-Приора», за рулем которого был 44-летний житель Орловской области.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека: оба водителя, пассажир автомобиля «ВИС», 19-летний житель Терновского района и 49-летний житель Липецкой области, пассажир автомобиля «Лада». Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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