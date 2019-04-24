Четыре человека госпитализировали после ужасного ДТП в Воронежской области
24 апреля в 4.15 в Борисоглебске на пересечении улиц Матросова и Аэродромная произошло ужасное ДТП. По совместительству это место - 452 км автодороги «Курск-Саратов»
33-летний местный житель на автомобиле «ВИС» ехал как раз в сторону Саратова. Мужчина был пьян и неправильно выбрал дистанцию. В итоге на регулируемом перекрестке он влетел в ехавший впереди автомобиле «Лада-Приора», за рулем которого был 44-летний житель Орловской области.
- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека: оба водителя, пассажир автомобиля «ВИС», 19-летний житель Терновского района и 49-летний житель Липецкой области, пассажир автомобиля «Лада». Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU