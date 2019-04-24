2019-04-24T14:04:10+03:00
Общество

Дмитрия Соломаху планируют оставить руководителем управления ЖКХ Воронежа

В этой должности он трудится с 29 ноября 2018 года
Олег ИВАНОВ
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Дмитрий СоломахаДмитрий СоломахаФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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24 апреля мэр Воронежа Вадим Кстени внесет представление для согласования с Воронежской городской Думой кандидатуры Дмитрия Соломахи. Планируется, что Дмитрий Вячеславович будет утвержден на должность руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Напомним, Дмитрий Соломаха с 29 ноября 2018 года возглавляет городское управление ЖКХ. Он имеет несколько высших образований, в том числе юридическое (окончил Воронежский экономико-правовой институт по специальности юриспруденция, он кандидат юридических наук) и является весьма опытным чиновником. Работал в администрации Воронежа с 2001 года - на разных должностях, в том числе и связанных со сферой ЖКХ (ведущий специалист отделов реформы ЖКХ и эксплуатации жилья, начальник отдела по эксплуатации жилья, ТСЖ и ЖСК комитета ЖКХ департамента развития городского хозяйства). В 2008 году Соломаха перешел на работу в управу Ленинского района, а в 2014-м снова вернулся в мэрию Воронежа - начальником отдела финансового контроля в сфере городского хозяйства управления финансово-бюджетной политики, затем стал заместителем руководителя управления жилищных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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