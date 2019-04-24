Аварию, из-за которой на левом берегу Воронежа выросла гигантская пробка, спровоцировал водитель маршрутки

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-24T10:36:04+03:00

Он, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию

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Стали известны обстоятельства ДТП, из-за которого на левом берегу Воронежа выросла гигантская пробка. 24 апреля примерно в 7.40 у дома №97/7 по Ленинскому проспекту столкнулись автобус и два автомобиля.

По предварительным данным, 33-летний воронежец, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и влетел в движущийся впереди автомобиль «ВАЗ-2112». Сидевший за рулем отечественной легковушки 32-летний мужчина уже ничего не мог сделать и по инерции столкнулся с автомобилем «Митсубиси-Лансер», под управлением 35-летнего воронежца.

- В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU