Аварию, из-за которой на левом берегу Воронежа выросла гигантская пробка, спровоцировал водитель маршрутки
Стали известны обстоятельства ДТП, из-за которого на левом берегу Воронежа выросла гигантская пробка. 24 апреля примерно в 7.40 у дома №97/7 по Ленинскому проспекту столкнулись автобус и два автомобиля.
По предварительным данным, 33-летний воронежец, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и влетел в движущийся впереди автомобиль «ВАЗ-2112». Сидевший за рулем отечественной легковушки 32-летний мужчина уже ничего не мог сделать и по инерции столкнулся с автомобилем «Митсубиси-Лансер», под управлением 35-летнего воронежца.
- В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU