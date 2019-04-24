2019-04-24T10:36:04+03:00
Происшествия

Аварию, из-за которой на левом берегу Воронежа выросла гигантская пробка, спровоцировал водитель маршрутки

Он, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стали известны обстоятельства ДТП, из-за которого на левом берегу Воронежа выросла гигантская пробка. 24 апреля примерно в 7.40 у дома №97/7 по Ленинскому проспекту столкнулись автобус и два автомобиля.

По предварительным данным, 33-летний воронежец, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и влетел в движущийся впереди автомобиль «ВАЗ-2112». Сидевший за рулем отечественной легковушки 32-летний мужчина уже ничего не мог сделать и по инерции столкнулся с автомобилем «Митсубиси-Лансер», под управлением 35-летнего воронежца.

- В результате ДТП пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на перекрестке вырубился светофор
Воронежский зоозащитник принес гроб к стенам прокуратуры
Подросток угнал у родителей машину, чтобы вместе с другом обворовать дом в Воронежской области
Мэрия: «В Воронеже живет 1 миллион 54 тысячи человек»
Воронежскую таможню возглавил полковник службы Геннадий Толочко
В Нововоронеже хакер получил срок за нападение на сайт курганского правительства
На факультете РГФ Воронежского госуниверситета пройдет оптимизация
В Воронежской области отменили ремонт железнодорожных путей
Появилось видео аварии в Воронеже, в которой погибли четыре человека
Четыре человека госпитализировали после ужасного ДТП в Воронежской области
Дмитрия Соломаху планируют оставить руководителем управления ЖКХ Воронежа
В Воронеже медики проведут бесплатное обследование на онкологию
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Нововоронежская АЭС-2: на втором инновационном энергоблоке №2 приступили к испытаниям турбоагрегата на холостом ходу
Более ста поддельных купюр обнаружили в Воронежской области
Каждый шестой воронежец думает, что возвращение трамвая усугубит ситуацию на дорогах
На левом берегу Воронежа из-за ДТП оказались перекрыты все полосы
Воронежская актриса Татьяна Бабенкова рассказала об участии в иммерсивном шоу
В Воронеже предпринимателям рассказали, как снизить плату за вывоз мусора
Воронежские школьники овладевают цифровой грамотой
Воронежские спасатели уничтожили 12 боеприпасов времен ВОВ
Воронежского алиментщика отправили в колонию-поселение за отказ работать