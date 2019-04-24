2019-04-24T09:53:51+03:00
Общество

Каждый шестой воронежец думает, что возвращение трамвая усугубит ситуацию на дорогах

Однако сторонников возвращения рельсового транспорта все равно больше
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

15 апреля 2009 года разбитый дребезжащий вагончик в последний раз проехал по улицам города. Совсем недавно мы отметили десять лет городской жизни без рельсового транспорта. Да, сейчас мэрия вынашивает очередные планы по запуску воронежского метро. Но скучают ли вообще жители нашего города по трамваям? Или хотят новый вид рельсового транспорта?

Ответить на этот вопрос нам помогла социологическая служба «Ваше мнение!». На фоне разговоров о том, что японцы помогут нам сэкономить на строительстве скоростного трамвая, покажется фантастическим то, что аж 24,9% воронежцев хотели бы вернуть именно раритетные вагончики, но, конечно, в приличном виде. Что это? Одно лишь чувство ностальгии?

Большинство (27,6%) респондентов, конечно, мечтает о метро, хотя уже сейчас понятно, что в Воронеже мы не увидим подземку в том облике, в котором она предстает в Москве или Санкт-Петербурге. В то же время за современные скоростные трамваи проголосовало почему-то всего 8% горожан.

Были, конечно, и другие ответы: 2,2% опрошенных, например, заявили, что никогда не пользовались трамваем и не будут. Другие 12,1% также не желают возвращения трамвая, так как уверены, что это слишком дорого для бюджета города. Есть и еще 15,9% противников рельсового транспорта, которые уверены, что его возвращение только усугубит ситуацию на дорогах - якобы, у автомобилистов появится больше проблем.

Оставшиеся респонденты и вовсе сказали, что им все равно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на перекрестке вырубился светофор
Воронежский зоозащитник принес гроб к стенам прокуратуры
Подросток угнал у родителей машину, чтобы вместе с другом обворовать дом в Воронежской области
Мэрия: «В Воронеже живет 1 миллион 54 тысячи человек»
Воронежскую таможню возглавил полковник службы Геннадий Толочко
В Нововоронеже хакер получил срок за нападение на сайт курганского правительства
На факультете РГФ Воронежского госуниверситета пройдет оптимизация
В Воронежской области отменили ремонт железнодорожных путей
Появилось видео аварии в Воронеже, в которой погибли четыре человека
Четыре человека госпитализировали после ужасного ДТП в Воронежской области
Дмитрия Соломаху планируют оставить руководителем управления ЖКХ Воронежа
В Воронеже медики проведут бесплатное обследование на онкологию
Аварию, из-за которой на левом берегу Воронежа выросла гигантская пробка, спровоцировал водитель маршрутки
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Нововоронежская АЭС-2: на втором инновационном энергоблоке №2 приступили к испытаниям турбоагрегата на холостом ходу
Более ста поддельных купюр обнаружили в Воронежской области
На левом берегу Воронежа из-за ДТП оказались перекрыты все полосы
Воронежская актриса Татьяна Бабенкова рассказала об участии в иммерсивном шоу
В Воронеже предпринимателям рассказали, как снизить плату за вывоз мусора
Воронежские школьники овладевают цифровой грамотой
Воронежские спасатели уничтожили 12 боеприпасов времен ВОВ
Воронежского алиментщика отправили в колонию-поселение за отказ работать