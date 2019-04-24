Каждый шестой воронежец думает, что возвращение трамвая усугубит ситуацию на дорогах

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-24T09:53:51+03:00

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15 апреля 2009 года разбитый дребезжащий вагончик в последний раз проехал по улицам города. Совсем недавно мы отметили десять лет городской жизни без рельсового транспорта. Да, сейчас мэрия вынашивает очередные планы по запуску воронежского метро. Но скучают ли вообще жители нашего города по трамваям? Или хотят новый вид рельсового транспорта?

Ответить на этот вопрос нам помогла социологическая служба «Ваше мнение!». На фоне разговоров о том, что японцы помогут нам сэкономить на строительстве скоростного трамвая, покажется фантастическим то, что аж 24,9% воронежцев хотели бы вернуть именно раритетные вагончики, но, конечно, в приличном виде. Что это? Одно лишь чувство ностальгии?

Большинство (27,6%) респондентов, конечно, мечтает о метро, хотя уже сейчас понятно, что в Воронеже мы не увидим подземку в том облике, в котором она предстает в Москве или Санкт-Петербурге. В то же время за современные скоростные трамваи проголосовало почему-то всего 8% горожан.

Были, конечно, и другие ответы: 2,2% опрошенных, например, заявили, что никогда не пользовались трамваем и не будут. Другие 12,1% также не желают возвращения трамвая, так как уверены, что это слишком дорого для бюджета города. Есть и еще 15,9% противников рельсового транспорта, которые уверены, что его возвращение только усугубит ситуацию на дорогах - якобы, у автомобилистов появится больше проблем.

Оставшиеся респонденты и вовсе сказали, что им все равно.

ИСТОЧНИК KP.RU