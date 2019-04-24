2019-04-24T09:32:02+03:00
Происшествия

На левом берегу Воронежа из-за ДТП оказались перекрыты все полосы дороги

По словам очевидцев, разъехаться не смогли маршрутные автобусы
Олег ИВАНОВ
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Аварии | ДТП | ВоронежаАварии | ДТП | Воронежа
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Утро 24 апреля получилось крайне напряженным для воронежских автомобилистов, которым нужно было проехать улицу Ильича на левом берегу. Два маршрутных автобуса , видимо, не поделили между собой дорогу и столкнулись боками. Под раздачу попала и отечественная легковушка, которая по словам очевидцев, стояла на повороте.

В итоге, авария хоть и получилась не слишком серьезной, но все-таки все полосы оказались одновременно заблокированы. Так что водителя приходилось объезжать данный участок по встречной полосе. Кто виноват в аварии, еще предстоит установить инспекторам. Участники же уже разъехались со своего места - движение приходится в норму. Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, сейчас в Воронеже всего лишь пятибалльные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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