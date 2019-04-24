2019-04-24T09:02:40+03:00
Общество

Воронежская актриса Татьяна Бабенкова рассказала об участии в иммерсивном шоу

Она уверена, что эта роль нашла ее
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Постановки пройдут 27 и 28 апреляПостановки пройдут 27 и 28 апреляФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Актриса воронежского камерного театра Татьяна Бабенкова, прославившаяся на всю страну после ролей в сериалах на канале «ТНТ», не так давно порадовала поклонников, появившись на обложке мужского журнала «Максим». Чуть позже девушка снялась в клипе Егора Крида на песню «Время не пришло».

На этот раз в своем Instagram Татьяна Бабенкова рассказала о новом начинании - участии в иммерсивном шоу в Москве. Этот жанр позволяет погрузиться в представление целиком - так как вы не будете сидеть в стандартном зрительном зале, а сможете перемещаться сами по локациям и таким образом станете своеобразным героем шоу.

- 27 и 28 апреля в 19:00 состоится моя премьера в проекте «Вернувшиеся». Я убеждена, что роли выбирают тебя, но не ты их, так случилось и с моей Региной, которую я играю в этом спектакле по Ибсену «Привидения». Именно сейчас и именно этой ролью я могу высказать то, что у меня в душе, - уверена Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На левом берегу Воронежа из-за ДТП оказались перекрыты все полосы дороги
В Воронеже предпринимателям рассказали, как снизить плату за вывоз мусора
Воронежские школьники овладевают цифровой грамотой
Воронежские спасатели уничтожили 12 боеприпасов времен ВОВ
Воронежского алиментщика отправили в колонию-поселение за отказ работать
Более 500 тысяч человек установили приложение от «БКС Брокер»
Первомайская демонстрация соберет 35 тысяч воронежцев
Воронежцев просят пока не ходить в парки из-за обработки их от клещей
В Воронеже раскрыли кражу дорогущего квадроцикла
«Депутатскую аллею» высадили в столице Черноземья к юбилею Воронежской областной Думы
В Воронежской области из окна пансионата выпала старушка
Владимир Нетёсов: «Накопленный Воронежской облдумой уникальный опыт успешно использован в других регионах»
Пырнул ножом и посадил на лавочку: случай в Борисоглебске Воронежской области
Во дворе воронежской многоэтажки машина сбила 8-летнего мальчика
Гости с битой отняли у воронежца тысячу рублей
Под Воронежем мужчина поджег траву и случайно спалил свой дом
Воронежский резчик по дереву выиграл английский Кубок
Воронежцы заволновались из-за демонтажа остатков троллейбусной линии на улице Мира
Воронежцы смогут встретить «Поезд Победы»
Александр Васильев отговорил воронежских красавиц ехать в Европу с люксовыми сумками
Для школьников из Воронежской области провели мастер-классы в ВГЛТУ
Ученый, изобретатель, труженик тыла: воронежский ветеран отметил 90-летие
Воронежская спортсменка выиграла первенство России по борьбе
Жителю Воронежской области грозит пять лет тюрьмы за хранение пороха «на всякий случай»
Воронежские художниики покажут свои лучшие работы за последние пять лет