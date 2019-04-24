Воронежская актриса Татьяна Бабенкова рассказала об участии в иммерсивном шоу

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-24T09:02:40+03:00

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Актриса воронежского камерного театра Татьяна Бабенкова, прославившаяся на всю страну после ролей в сериалах на канале «ТНТ», не так давно порадовала поклонников, появившись на обложке мужского журнала «Максим». Чуть позже девушка снялась в клипе Егора Крида на песню «Время не пришло».

На этот раз в своем Instagram Татьяна Бабенкова рассказала о новом начинании - участии в иммерсивном шоу в Москве. Этот жанр позволяет погрузиться в представление целиком - так как вы не будете сидеть в стандартном зрительном зале, а сможете перемещаться сами по локациям и таким образом станете своеобразным героем шоу.

- 27 и 28 апреля в 19:00 состоится моя премьера в проекте «Вернувшиеся». Я убеждена, что роли выбирают тебя, но не ты их, так случилось и с моей Региной, которую я играю в этом спектакле по Ибсену «Привидения». Именно сейчас и именно этой ролью я могу высказать то, что у меня в душе, - уверена Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU