В Воронеже предпринимателям рассказали, как снизить плату за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-24T08:39:17+03:00

Кроме того, в городе будет составлен реестр всех контейнерных площадок

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Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами, кажется, не слишком понравились предпринимателям, которые должны оплачивать услуги по вывозу мусора во много раз больше, чем в 2018 году. Хотя мусорная реформа в общем отразилась на всех воронежцах: здесь мы рассказывали, сколько придется платить по новым правилам.

23 апреля на совещании Воронежской Гордумы как раз рассмотрели документ, согласно которому управы районов получат право согласовывать места накопления ТКО с учетом предложений регионального оператора.

Управы до 31 декабря 2019 года должны сформировать реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов. Управление главного архитектора города станет уполномоченным органом на внесение мест накопления ТКО на карту Воронежа. Это позволит возможность узаконить уже установленные емкости по сбору мусора. Соответственно документ также поможет разрешить конфликтные ситуации между жителями, управляющими компаниями, предпринимателями и регоператором.

Предпринимателям же предложили некоторые решения вопроса значительного роста платежей за вывоз ТКО. Они позволят снизить размер платежа, по сравнению с нормативным. Оплата будет осуществляться только за фактический объем мусора

Бизнесмен может согласовать с УК или ТСЖ объем накапливаемого мусора. И соответствующую справку он предоставляет региональному оператору для заключения договора на вывоз мусора.

Второй вариант: предприниматель согласовывает с УК и ТСЖ установку отдельного контейнера и заключает с региональным оператором договор на вывоз мусора. Можно даже получить разрешение на новую контейнерную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU