2019-04-23T20:04:46+03:00
Общество

Воронежские школьники овладевают цифровой грамотой

В Ленинском районе прошел открытый "урок цифры"
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В воронежской школе №40 прошел открытый урок цифровой грамотности, в котором поучаствовали более 30 школьников разных классов.

- «Урок цифры» - это развитие цифровой грамотности. Технологии разнообразны, но их объединяет общий язык и способ мышления, связанный с пониманием алгоритмов, - рассказали организаторы мероприятия.

Урок провела Оксана Григоренко – ведущий специалист департамента дополнительного профессионального образования ВИВТ. Ребятам предложили решить задачи на развитие навыков программирования и поделиться своим опытом практического применения существующих поисковых систем и других программных продуктов.

По словам организаторов, многие из участников урока показали высокие знания и стремление к их совершенствованию.

За участие в уроке все школьники получили благодарность от института высоких технологий и по четыре купона для занятий по различным образовательным направлениям ВУЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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