Воронежские школьники овладевают цифровой грамотой
В воронежской школе №40 прошел открытый урок цифровой грамотности, в котором поучаствовали более 30 школьников разных классов.
- «Урок цифры» - это развитие цифровой грамотности. Технологии разнообразны, но их объединяет общий язык и способ мышления, связанный с пониманием алгоритмов, - рассказали организаторы мероприятия.
Урок провела Оксана Григоренко – ведущий специалист департамента дополнительного профессионального образования ВИВТ. Ребятам предложили решить задачи на развитие навыков программирования и поделиться своим опытом практического применения существующих поисковых систем и других программных продуктов.
По словам организаторов, многие из участников урока показали высокие знания и стремление к их совершенствованию.
За участие в уроке все школьники получили благодарность от института высоких технологий и по четыре купона для занятий по различным образовательным направлениям ВУЗа.
ИСТОЧНИК KP.RU