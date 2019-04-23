Воронежские спасатели уничтожили 12 боеприпасов времен ВОВ

СЕГОДНЯ 19:47 2019-04-23T19:47:15+03:00

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Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области, за минувшие сутки на территории Воронежской области при проведении земляных работ обнаружили 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Весь найденный арсенал - 11 артиллерийских снарядов (76 мм, 75 мм, 50 мм, 20мм) и минометную мину 82 мм - изъяли и уничтожили 23 апреля на специальной подрывной площадке в песчаном карьере в районе с. Большая Хвощеватка Сагуновского сельского поселения Подгоренского района.

Спасатели напоминают о мерах предосторожности при обнаружении боеприпасов. Категорически запрещается:

- наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);

- прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;

- закапывать в землю или бросать в водоём;

- предпринимать попытки к разборке или распиливанию, бросать в костёр или разводить огонь вблизи него.

ИСТОЧНИК KP.RU