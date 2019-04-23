Воронежского алиментщика отправили в колонию-поселение за отказ работать

СЕГОДНЯ 19:13 2019-04-23T19:13:11+03:00

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37-летнего воронежца, имеющего 13-летнюю дочь, отправили на семь месяцев в колонию-поселение за регулярные отказы выйти на работу. Мужчина нигде не оформлен и уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка.

Раньше суд уже приговаривал его сначала к исправительным работам на год, а затем еще к 40 суткам. Однако папаша решение суда в полном объеме не выполнил. За что его и наказали в очередной раз. К очередному приговору – полгода лишения свободы – приплюсовали «должок» из предыдущего вердикта суда.

ИСТОЧНИК KP.RU