Воронежского алиментщика отправили в колонию-поселение за отказ работать
Мужчина методично уклонялся от отцовского долга
Изменить размер текста:
37-летнего воронежца, имеющего 13-летнюю дочь, отправили на семь месяцев в колонию-поселение за регулярные отказы выйти на работу. Мужчина нигде не оформлен и уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка.
Раньше суд уже приговаривал его сначала к исправительным работам на год, а затем еще к 40 суткам. Однако папаша решение суда в полном объеме не выполнил. За что его и наказали в очередной раз. К очередному приговору – полгода лишения свободы – приплюсовали «должок» из предыдущего вердикта суда.
ИСТОЧНИК KP.RU