Первомайская демонстрация соберет 35 тысяч воронежцев

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-23T18:40:59+03:00

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На встрече с губернатором Воронежской области председатель союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» Евгений Проняев сообщил о том, что в праздничной демонстрации 1 мая 2019 года, по прогнозам, примут участие 35 тысяч человек.

Также входе встречи глава профсоюзного объединения обсудил с Александром Гусевым возможность встречи губернатора с профсоюзным активом.

ИСТОЧНИК KP.RU