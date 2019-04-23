2019-04-23T18:40:59+03:00
Общество

Первомайская демонстрация соберет 35 тысяч воронежцев

Такие прогнозы сделало объединение профсоюзов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с портала правительства Воронежской областифото с портала правительства Воронежской области
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На встрече с губернатором Воронежской области председатель союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» Евгений Проняев сообщил о том, что в праздничной демонстрации 1 мая 2019 года, по прогнозам, примут участие 35 тысяч человек.

Также входе встречи глава профсоюзного объединения обсудил с Александром Гусевым возможность встречи губернатора с профсоюзным активом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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