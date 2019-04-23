Первомайская демонстрация соберет 35 тысяч воронежцев
Такие прогнозы сделало объединение профсоюзов
фото с портала правительства Воронежской области
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На встрече с губернатором Воронежской области председатель союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» Евгений Проняев сообщил о том, что в праздничной демонстрации 1 мая 2019 года, по прогнозам, примут участие 35 тысяч человек.
Также входе встречи глава профсоюзного объединения обсудил с Александром Гусевым возможность встречи губернатора с профсоюзным активом.
ИСТОЧНИК KP.RU