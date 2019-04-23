2019-04-23T18:02:57+03:00
Экономика

Более 500 тысяч человек установили приложение от «БКС Брокер»

Финансовая индустрия активно предлагает пользоваться мобильными платформами для трейдинга и инвестиций. Так уже более полумиллиона человек используют приложение «Мой Брокер» для выгодного вложения своих средств в ценные бумаги и валюту
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Онлайн платформу от ООО «Компания БКС» отличает не только интуитивный интерфейс и удобный базовый набор опций, но и дополнительные функции – простые и понятные. Как работает приложение? Все максимально просто - есть список акций и кнопка «Купить». Также можно отследить изменения курса валюты, проанализировать результативность инвестпортфеля, потренироваться работать на бирже или воспользоваться готовой инвестидеей от профессионала фондового рынка. В случае возникновения проблем техподдержка работает круглосуточно и без выходных.

- Мы постоянно развиваем приложение «БКС Брокер», дополняя функционал – наши новые опции stoploss и takeprofit позволят завершить сделку, когда динамика цен станет неблагоприятной или будет зафиксирована нужная прибыль трейдера, - уточнил Николай Жмуренко, директор дирекции брокерского электронного бизнеса ООО «Компания БКС».

С момента запуска сервиса «Мой Брокер» в конце 2015 года клиенты совершили 2,7 млн сделок, оборот при этом превысил 800 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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