2019-04-23T17:51:15+03:00
Общество

«Депутатскую аллею» высадили в столице Черноземья к юбилею Воронежской областной Думы

В рамках общеобластного субботника парламентарии заложили аллею на территории Депутатского сквера в Советском районе Воронежа, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В честь памятной даты было высажено 20 пятиметровых лип и 250 кустов кизильника.

В мероприятии приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты регионального парламента Виктор Буздалин, Александр Вериковский, Татьяна Головачёва, Роман Жогов, Артём Зубков Людмила Ипполитова, Сергей Колодяжный, а также местные жители, представители общественных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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