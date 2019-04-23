«Депутатскую аллею» высадили в столице Черноземья к юбилею Воронежской областной Думы
В рамках общеобластного субботника парламентарии заложили аллею на территории Депутатского сквера в Советском районе Воронежа, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В честь памятной даты было высажено 20 пятиметровых лип и 250 кустов кизильника.
В мероприятии приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты регионального парламента Виктор Буздалин, Александр Вериковский, Татьяна Головачёва, Роман Жогов, Артём Зубков Людмила Ипполитова, Сергей Колодяжный, а также местные жители, представители общественных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU