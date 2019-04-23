В Воронежской области из окна пансионата выпала старушка

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-23T17:42:46+03:00

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В пансионате «Грибановский» в селе Нижний Карачан Воронежской области 17 апреля произошла трагедия. Одна из пациенток – 90-летняя старушка – выпала из окна. Все произошло на глазах ее соседок по палате. И хотя окно располагалось на втором этаже, этой высоты оказалось достаточно, чтобы бабушка получила тяжелые травмы, от которых скончалась.

Сейчас обстоятельства происшествия изучают следователи, будет назначена экспертиза причины смерти женщины. После проведения проверки в следователи примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU