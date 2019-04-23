2019-04-23T17:10:48+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «Накопленный Воронежской облдумой уникальный опыт успешно использован в других регионах»

В ходе торжественного собрания, посвященного 25-летию парламента, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил: за четверть века депутаты сформировали правовую базу, которая позволяет области эффективно развиваться
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Заседание, в котором приняли участие депутаты 6-ти созывов регионального парламента, состоялось в Воронежском концертном зале.

На торжественное собрание были приглашены губернатор Воронежской области Александр Гусев, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Алексей Журавлёв, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, представители Совета Федерации, депутаты Госдумы, депутаты областной Думы всех созывов, руководители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления области, общественных организаций.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежские школьники овладевают цифровой грамотой
Воронежские спасатели уничтожили 12 боеприпасов времен ВОВ
Воронежского алиментщика отправили в колонию-поселение за отказ работать
Более 500 тысяч человек установили приложение от «БКС Брокер»
Первомайская демонстрация соберет 35 тысяч воронежцев
Воронежцев просят пока не ходить в парки из-за обработки их от клещей
В Воронеже раскрыли кражу дорогущего квадроцикла
«Депутатскую аллею» высадили в столице Черноземья к юбилею Воронежской областной Думы
В Воронежской области из окна пансионата выпала старушка
Пырнул ножом и посадил на лавочку: случай в Борисоглебске Воронежской области
Во дворе воронежской многоэтажки машина сбила 8-летнего мальчика
Гости с битой отняли у воронежца тысячу рублей
Под Воронежем мужчина поджег траву и случайно спалил свой дом
Воронежский резчик по дереву выиграл английский Кубок
Воронежцы заволновались из-за демонтажа остатков троллейбусной линии на улице Мира
Воронежцы смогут встретить «Поезд Победы»
Александр Васильев отговорил воронежских красавиц ехать в Европу с люксовыми сумками
Для школьников из Воронежской области провели мастер-классы в ВГЛТУ
Ученый, изобретатель, труженик тыла: воронежский ветеран отметил 90-летие
Воронежская спортсменка выиграла первенство России по борьбе
Жителю Воронежской области грозит пять лет тюрьмы за хранение пороха «на всякий случай»
Воронежские художниики покажут свои лучшие работы за последние пять лет