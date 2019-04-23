Владимир Нетёсов: «Накопленный Воронежской облдумой уникальный опыт успешно использован в других регионах»
В ходе торжественного собрания, посвященного 25-летию парламента, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов отметил: за четверть века депутаты сформировали правовую базу, которая позволяет области эффективно развиваться
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Заседание, в котором приняли участие депутаты 6-ти созывов регионального парламента, состоялось в Воронежском концертном зале.
На торжественное собрание были приглашены губернатор Воронежской области Александр Гусев, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Алексей Журавлёв, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, представители Совета Федерации, депутаты Госдумы, депутаты областной Думы всех созывов, руководители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления области, общественных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU